Siracusa, successo per i Visvamitra International Awards of Excellence 2019

I Visvamitra International Awards of Excellence 2019 si sono svolti sabato, a Siracusa, alla presenza dell’Ambasciata d’India a Roma, in qualità di Guest of honour, rappresentata dalla Vice Ambasciatrice, Deputy Chief of Mission, Smt Neeharika Singh.

L’evento è stato co-organizzato dal Comune di Siracusa e dall’associazione Yoga Vidya Onlus

La giuria dell’evento, insieme al Sindaco di Siracusa Francesco Italia, al D.C.M. dell’Ambasciata d’India, Neeharika Singh ed a Stefania Rossitto, presidente di Yoga Vidya Onlus hanno così assegnato 14 Awards a professionisti ed aziende provenienti da 7 nazioni e 3 continenti, che con le loro storie di vita rappresentano una fonte di ispirazione per tutta la società nei rispettivi ambiti, professionali e di vita.