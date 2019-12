Siracusa, Confartigianato Imprese: "Disponibili a collaborare con il nuovo Prefetto"

Disponibilità è stata espressa da Confartigianato Imprese Siracusa al nuovo Prefetto di Siracusa al fine di collaborare sui temi caldi del lavoro e dello sviluppo economico.

"Siamo molto contenti per il ritorno a Siracusa della dottoressa Giusi Scaduto che già da Vicario aveva dimostrato competenza, buon senso e indubbie doti di mediatrice – afferma il presidente, Daniele La Porta – e, siamo certi, non mancherà di dare il suo forte contributo nella sede di Piazza Archimede, grazie anche alle importanti esperienze maturate in Prefetture importanti come Milano e Palermo e come capo staff nel Gabinetto del Ministro dell'Interno".