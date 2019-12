Rosolini, scippa borsa ad una donna: arrestato 21enne

Avrebbe aggredito, ieri, a Rosolini, una signora che stava per rientrare in casa, strappandole dalle mani la borsa, contenente tutti i suoi effetti personali, per poi darsi alla fuga.

Sul posto i Carabinieri hanno avviato le indagini e sono risaliti al presunto scippatore. Si tratta di Cristian Lao, rosolinese, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, il quale è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.

La refurtiva è stata restituita alla donna.