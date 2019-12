Noto, carenze igienico sanitarie in panificio: disposta chiusura

Controlli amministrativi nei ristoranti da parte di Polizia e personale Asp, nei territori di Avola e Noto.

In particolare , in un panificio sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie che hanno determinato un provvedimento di sospensione dell’attività di laboratorio per assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari e la chiusura immediata.