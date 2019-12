Siracusa, il Comune assume 10 figure a tempo indeterminato

Saranno ingaggiati a tempo indeterminato, al Comune di Siracusa, 10 assistenti sociali, un tecnico informatico, un educatore e due psicologi, già individuati in base alle graduatorie formate a seguito dell’avviso del 2017, i cui oneri sono tutti a carico del Fondo di Sostegno per l’Inclusione Attiva.

"Abbiamo già contattato gli aventi diritto, ed alcune delle professionalità indicate cominceranno a prestare la propria attività già dal mese di dicembre, le altre entro il mese di gennaio 2020. - dichiarano il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore al Personale Alessandra Furnari - Il settore risorse umane, inoltre, che ringraziamo per il lavoro svolto e per quello in atto, sta proseguendo nella predisposizione degli atti necessari a bandire i concorsi già programmati. È importante poter contare sull’ingresso di nuove risorse in questo momento in cui il personale diminuisce progressivamente per via dei pensionamenti, per questo stiamo lavorando per portare a termine le procedure nel più breve tempo possibile".