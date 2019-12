Siracusa, martedì l’intitolazione dell’area verde in via dell’Olimpiade

Si svolgerà martedì mattina 3 dicembre alle 11.30, in via dell’Olimpiade, l’intitolazione dell’area verde di 4000 mq la cui progettazione e conseguente piantumazione si devono all’iniziativa di Marika Cirone Di Marco e Alida Scaletta. Attraverso il loro impegno nelle attività promozionali della Società Sport e cultura le due siracusane in quegli anni ottennero il riconoscimento premio di un sostegno economico alla realizzazione di un’opera di valenza sociale e la individuarono appunto nella creazione di un giardino cittadino.