Lentini, domani conferenza di servizi su impianto biogas in contrada Bonvicino

Si terrò domani la conferenza dei servizi sulla richiesta di variante urbanistica per la realizzazione di un impianto di biogas in contrada Bonvicino, nel territorio di Lentini.

E si terrà senza che il consiglio comunale abbia espresso il proprio parere. A questo proposito il Coordinamento No discarica Armicci aveva chiesto al presidente del consiglio comunale la convocazione urgente del civico consesso perché si arrivasse alla conferenza dei servizi con il parere del consiglio comunale a supporto del parere negativo già espresso dall'amministrazione comunale.

"Una delibera dell'organo istituzionale che dovrebbe rappresentare tutta la comunità - spiega il Coordimaneto - avrebbe potuto dare più forza al parere negativo già espresso nella conferenza dei servizi dal sindaco. Del resto - aggiunge - più volte lo stesso sindaco Bosco ha fatto riferimento alla necessità che sulla variante urbanistica si esprimesse il Consiglio Comunale e per lo stesso motivo ha più volte richiesto il rinvio delle conferenze dei servizi. Ci auguriamo - conclude il Coordinamento - che il parere depositato dal sindaco di Lentini nella conferenza dei servizi del 7 novembre 2019 possa bastare a fermare il rilascio dell'autorizzazione in un territorio già martoriato".