Siracusa, successo per "Un caffé per Giulia": raccolti 1.400 euro

Una giornata di grande solidarietà quella di ieri organizzata dal Garden Café per la piccola Gulia attraverso una raccolta fondi. L'iniziativa, sostenuta fattivamente anche dal nostro giornale, ha consentito di raccogliere 1.400 euro. In tanti hanno voluto dare il loro contributo per aiutare la piccola e la sua mamma, alle prese con una battaglia impegnativa lontane da casa. I siracusani di buon cuore sono arrivati da tutte le parti della città per fare la propria parte e il risultato raggiunto è stato un successo.

"Insieme - scrive su Facebook Mirko De Rosa, che ha ideato l'iniziativa - siamo riusciti ad ottenere un bellissimo risultato. Giulia e la sua Mamma ringraziano tutti per l'affetto e la solidarietà dimostrata nei loro confronti".