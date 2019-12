Siracusa, raccolta pannolini e pannoloni: Scrofani "Necessario un terzo ritiro a settimana"

Gianluca Scrofani di Cantiere Siracusa accoglie bene l'attivazione da parte del Comune di Siracusa del servizio di raccolta di prodotti assorbenti per la persona, vale a dire pannolini, pannoloni e assorbenti usati; servizio che in più occasioni aveva sollecitato già a partire dallo scorso anno.

"Basti pensare - scrive in una nota - che costituisce fino al 25 % del rifiuto residuo indifferenziato per comprendere che questo servizio migliorerà notevolmente la percentuale di raccolta differenziata".

Unico neo, secondo Scrofani, il ritiro programmato nel nuovo calendario, solo due volte a settimana: "Questo - evidenzia - non apporterà una effettiva miglioria alle abitudini dei cittadini. e per evitare che i pannolini, pannoloni e assorbenti restino a lungo in casa, ritengo sia necessario un terzo ritiro settimanale".