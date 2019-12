Siracusana gioca 10.000 euro non suoi al Casinò di Malta: condannata

Una siracusana di 47 anni è stata condannata dal Tribunale di Malta per essersi giocata al casinò dei fondi a lei affidati per un investimento.

Il suo avvocato aveva chiesto l'assoluzione, sottolineando che la donna non aveva precedenti penali e che aveva già rimborsato la somma di 10.000 euro persa al gioco. Ma le ammissioni di S.P. e la sua richiesta di aiuto per uscire dalla dipendenza dal gioco hanno influito sulla decisione del magistrato: la donna è stata infatti condannata a due anni di reclusione con quattro di condizionale, e quindi resterà in libertà. Dovrà seguire un trattamento riabilitativo di 3 anni contro la ludopatia e non potrà più metter piede in nessun casinò maltese o giocare ad alcun gioco d’azzardo online.