Terza vittoria consecutiva per l'Eurialo Siracusa, 3-0 alla Liberamente Acicatena

Terza vittoria consecutiva per l’Eurialo Siracusa, che supera con un netto 3-0 interno la Liberamente Acicatena. Le siracusane si portano a quota 8 punti nella classifica del campionato di serie D. Nonostante l'assenza di giocatrici importanti come Di Giorgio, Penzo e Cappellani, le padrone di casa hanno fatto tesoro degli errori commessi domenica scorsa a Catania, rintuzzando le velleità di rimonta delle avversarie e portando a casa i tre punti senza inutili rischi.

Avvio di gara equilibrato, con l’Eurialo costantemente in vantaggio. Le ospiti vanno avanti nel punteggio per la prima volta solo sul 12-11, ma Caracciolo (per lei molti punti pesanti sotto rete), Valenti e Bennardo sistemano tutto, riportando sopra le locali che, con l’aice di Farinata, raggiungono il 18-15. Le ospiti non si arrendono, ma l’Eurialo non sbaglia nella fase decisiva del set: Lombardi realizza il punto del 21-18 e lei stessa chiude i conti in battuta in un primo set che termina dopo una ventina di minuti di gioco. L’Eurialo parte forte nel secondo parziale e vola sul 5-0. Poi però subisce l’incredibile rimonta delle catanesi, che si portano addirittura sul 6-5. Le aretusee si ridestano dal torpore, ricominciando a giocare sui loro livelli. Bennardo attacca bene, Farinata in palleggio firma il sedicesimo punto, poi ancora a segno Caracciolo e Lombardi. La squadra siracusana gioca bene anche dalla seconda linea grazie all’ottima regia di D’Angelo e chiude il set ancora una volta sul 25-20. Al ritorno in campo nuovo avvio sprint delle locali (6-1), poi rimonta ospite. Si gioca sul filo dell’equilibrio, con la Liberamente che va addirittura sul 21-22. Poi 22-22 e tre punti consecutivi dell’Eurialo che, con quello in battuta di Giulia D’Angelo, chiude i conti, aggiudicandosi l’intera posta in palio e confermandosi vicecapolista del campionato.