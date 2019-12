Siracusa, 25enne arrestato per espiare 2 anni e 11 mesi di reclusione

Deve espiare una pena residua di due anni e undici mesi di reclusione. Ieri pomeriggio è stato arrestato Aleandro De Simone, 25 anni dai Carabinieri della Stazione di Siracusa, in ottemperanza ad ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’ordinanza deriva da un cumulo di pene comminate con due provvedimenti di condanna per rapina aggravata e porto illegale armi, commessi a Siracusa nel novembre 2018, nonché per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento, commessi nel periodo intercorso tra febbraio ad ottobre 2016 sempre in Siracusa.