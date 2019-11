Tragico incidente sulla pista di motocross, perde la vita un centauro di Augusta

Una caduta fatale dalla sella della moto è costata la vita a Carmelo Barone, 54enne di Augusta. La tragedia si è consumata questa mattina in contrada “Mauta Ficuzza” in territorio di Belpasso (nel catanese), sulla pista di motocross, durante un salto terminato con l'impatto fatale

Immediati i soccorsi del Pronto soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Barone, impiegato in una concessionaria di auto, era campione regionale di motocross.

Sul posto anche i Carabinieri di Paternò.