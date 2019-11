Siracusa, rapina in una tabaccheria di Corso Umberto: indagini in corso

Si sarebbe introdotto all'interno di una tabaccheria in Corso Umberto, all'apertura, appena dopo le 16, con l'intento di mettere a segno una rapina.

Pare che all'interno dell'esercizio commerciale l'uomo, disarmato, abbia avuto una colluttazione con il titolare. Poi avrebbe arruffato qualcosa di soldi contenuti nella casa, per poi darsi alla fuga.

Sul posto la Polizia di Stato ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Indagini in corso