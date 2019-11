Siracusa, da lunedì entra in vigore il nuovo calendario per la raccolta differenziata su tutto il territorio: verso la rimozione totale dei cassonetti

Entrerà in vigore lunedì prossimo, 2 dicembre, il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta. Due le novità importanti: unico calendario per tutti i quartieri ed estensione della raccolta porta a porta anche nelle contrade balneari e zone di campagna.

Il tutto è propedeutico alla rimozione totale dei cassonetti in tutto il territorio comunale.

Il nuovo calendario per le utenze domestiche prevede il conferimento dell’organico il lunedì, mercoledì e venerdì, della plastica e metalli il martedì, dell’indifferenziato il giovedì, di carta, cartone e vetro il sabato.

Altra novità: due calendari per le utenze non domestiche: uno solo per Ortigia e zona umbertina, l'altro per tutto il resto.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, il calendario valido per tutta la città (escluse Ortigia e zona umbertina) prevede che il secco residuo venga conferito il lunedì; l’organico dal lunedì al sabato; il cartone sfuso il martedì, giovedì e sabato; la plastica e i metalli mercoledì e sabato; il vetro martedì e venerdì; carta, cartone e tetrapak il giovedì. Il calendario per Ortigia e zona umbertina invece prevede il conferimento del secco residuo il lunedì; dell’organico tutti i giorni compresa la domenica; del cartone sfuso dal lunedì al sabato; di carta cartone e tetrapak il mercoledì e venerdì; di plastica e metalli il martedì, giovedì e sabato; del vetro lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

“I primi giorni non saranno semplici – dice l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – e ci aspettiamo qualche criticità soprattutto nelle zona di nuova introduzione della raccolta porta a porta. Sono però certo che, con l’ausilio degli operatori della Tekra, ogni eventuale disservizio sarà superato. Occorre buona volontà e impegno da parte di tutti. Differenziare i rifiuti e conferirli in modo regolare, in base al calendario, è sinonimo di civiltà, buona educazione e rispetto della legalità. Qualche problema stiamo registrando soprattutto nello smaltimento della frazione organica, motivo per cui ogni lunedì il personale della Tekra sarà accompagnato dalla Polizia e dagli ispettori ambientali che ne verificheranno il livello di purezza”.