Siracusa, l'Amministrazione accoglie la proposta di Mangiafico: "Sì al Garante della Disabilità"

Accolta a pieno titolo, dall'Amministrazione, la proposta dell'ex consigliere comunale, Michele Mangiafico, di dotarsi della figura del Disability Manager.

A dirlo è il primo cittadino, Francesco Italia, insieme all'assessore Alessandra Furnari.

"Lodevole e condivisibile la proposta di istituire, anche nel nostro comune, un Disability Manager o, in alternativa, un Garante della Disabilità, - dicono i due - che abbia il compito di rendersi portavoce delle istanze di tale fascia della popolazione e di lavorare attivamente, in collaborazione con gli uffici comunali, sia sottolineando le criticità del settore che elaborando proposte concrete che consentano di garantire pari opportunità

E poi, annunciano: "Assumiamo pertanto l’impegno di predisporre, in linea con la Legge Regionale 47/2012, già attuata nel nostro Comune in materia di Garante dell’infanzia, nel più breve tempo possibile, gli atti necessari per la sua Istituzione. Possiamo inoltre dire che è in dirittura di arrivo il procedimento amministrativo necessario a rendere concreto il sostegno al servizio di trasporto per non vedenti e di interpretariato per i non udenti, previsto grazie agli emendamenti di bilancio proposti dal gruppo consiliare Amo Siracusa".