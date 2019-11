Siracusa, Polizia municipale in borghese: notificate 655 sanzioni

E' in corso il servizio in borghese della Polizia municipale finalizzato al contrasto utilizzo cellulari durante la guida e non utilizzo cintura sicurezza.

I vigili, su scooter, dal 1 marzo al 30 novembre 2019, hanno controllato 900 veicoli, sanzionati 655 di cui: per uso telefonino 350, per non utilizzo cinture 72 e altre tipologie 233

I veicoli sequestrati sono stati 33. Ritirate otto patenti

La multa applicata a chi viene colto alla guida con il cellulare in mano intento a chiamare o inviare un messaggio, va da 161 euro fino a 646 euro e con la decurtazione di 5 punti della patente.