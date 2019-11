Canicattini Bagni, scelti i progetti da finanziare con il Bilancio Partecipativo 2019

Le somme del Bilancio Partecipativo 2019 verranno assegnate al progetto “Stop al Bullismo” per l’area tematica della Pubblica Istruzione, e ai progetti “Smash Tennis, un progetto per la comunità” e “Videosorveglianza Stadio comunale” per l’area tematica relativa allo Sport.

Questo il risultato dell’Assemblea pubblica indetta dal Sindaco Marilena Miceli nell’aula consiliare di via Principessa Iolanda.

I fondi per l’anno 2019 sono 7.017,45 euro complessivi