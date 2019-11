Siracusa, altri monili in argento e bigiotteria nel garage della donna che ieri avrebbe tentato rapina in gioielleria

Monili in argento e varia bigiotteria, probabilmente rubati il 19 novembre scorso, dopo un’altra rapina perpetrata una gioielleria di Viale Tica, sono stati trovati nel garage della donna che ieri avrebbe tentato una rapina alla Gioielleria Piccione di viale Zecchino, intorno alle 18.

La donna 60enne, con il volto travisato e armata di una pistola che poi si è rivelata essere giocattolo, è entrata nel negozio e avrebbe minacciato il titolare dell’esercizio commerciale che, per nulla intimorito, ha reagito con fermezza e sangue freddo, azionando anche il dispositivo di allarme collegato con la sala Operativa della Questura.

Avrebbe arraffato qualcosa e, al momento della fuga, sarebbe rimasta bloccata tra la doppia porta di sicurezza dell'esercizio commerciale. Appena uscita è stata bloccata dalla Polizia.

Sono in corso ulteriori indagini