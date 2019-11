Priolo Gargallo, sicurezza nella zona industriale: telecamere puntate sulle fiaccole e i camini degli stabilimenti

Sono state installate, a Priolo Gargallo, telecamere puntate sulla zona industriale, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai lavoratori.

Il sistema di videosorveglianza di Protezione Civile, voluto dal sindaco Pippo Gianni, è attivo da ieri sulle fiaccole e i camini degli stabilimenti che operano sul territorio.

"Sarà così garantita una vigilanza continua, anche nelle ore notturne" - dice Pippo Gianni.

Ieri sono stati infatti ultimati i lavori di installazione delle telecamere in alcune zone sensibili del paese, comprese quelle di ingresso e uscita. Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà collegato con Polizia e Carabinieri, per un controllo più efficace del territorio. “Il nostro intento - ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni - è quello di rasserenare la popolazione, spaventata dai frequenti attentati incendiari e dagli atti vandalici”.