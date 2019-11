Melilli, nascondeva in casa 260 grammi di hashish: arrestato

Nascondeva in casa, nei mobili di casa, 260 grammi di hashish già suddivisa in dosi, la somma in contanti di 220,00 di euro, verosimile frutto di spaccio e materiale idoneo al confezionamento e pesatura dello stupefacente.

La scoperta dei Carabinieri, a seguito di perquisizione personal e domiciliare, in casa di S.T., 20enne melillese.

Quest'ultimo è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro