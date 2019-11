Siracusa, ancora problemi con la raccolta differenziata dell'organico

Ancora problemi con la raccolta differenziata dell'organico a Siracusa. Ieri, infatti, in più zone, tra cui Traversa La Pizzuta e via Isonzo, la spazzatura non è stata raccolta.

A darne notizia è Alfredo Foti, ex assessore comunale

"Silenzio assordante da parte dell’Amministrazione comunale" - commenta Foti.

C'è da dire che nelle ultime settimane il servizio è stato ballerino a causa dell'impianto di conferimento pieno