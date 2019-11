Siracusa, rimossi i cumuli di immondizia all'interno del parcheggio di via Von Platen

Sono stati rimossi i cumuli di spazzatura accumulati in via Von Platen. A darne la notizia l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri, a seguito di una segnalazione fatta ieri da Francesco Burgio, ex consigliere comunale di M5s, che ieri mattina ha documentato con delle foto quello che ha trovato: materassi vecchi, pezzi di mobilio, vecchie sedie da ufficio.

A meno di 24 ore, sono state disposte le bonifiche.