Expo del Turismo Culturale in Sardegna, presente il sindaco di Noto

Hanno partecipato all'apertura della sesta edizione di Expo del Turismo Culturale in Sardegna a Barumini, il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, insieme al direttore del Distretto Turistico del Sud Est Fabio Granata.

Quello di stamattina è stato un momento di confronto per discutere di prospettive future e comuni tra le Isole del Mediterraneo. Sul tavolo dei lavori, anche l’esperienza di Val di Noto 2020, la candidatura unitaria del Sud Est di Sicilia a Capitale Italiana della Cultura 2020.

“La più grande industria al mondo è quella italiana - ha detto il sindaco Bonfanti - ed è l’industria culturale. Questa mattina ho parlato di conservazione e valorizzazione dei siti Unesco nelle Isole del Mediterraneo, portando il recente esempio della Sicilia Orientale che, grazie alla revisione contemporanea e coordinata dei piani di gestione dei suoi tre siti Unesco, troverà slancio e nuove risorse. Ho voluto spiegare ai tanti giovani presenti che non si tratta di parole di routine o di un noioso convegno: i casi di studio portati a Barumini rappresentano una giornata di orientamento lavorativo per le loro scelte future”.