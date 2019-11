Siracusa, concessione loculi: Italia e Furnari "Già 1400 domande di rinnovo"

"Nessun pericolo igienico sanitario e, soprattutto, nessuna decadenza sarà dichiarata senza prima aver contattato gli eredi dei defunti.

Così il sindaco Francesco Italia e l'assessore ai servizi cimiteriali, Alessandra Funari replicano alle dichiarazioni di Progetto Siracusa sul rinnovo delle concessioni dei loculi.

"Il numero di domande di rinnovo pervenute sino ad oggi - precisano - è di circa 1400, numero che per altro aumenta ogni giorno, non avendo dato una scadenza perentoria. Occorre sottolineare che tale dato, vista la continua diffusione di false informazioni e i numerosi proclami a non provvedere al pagamento pervenuti da più parti, dimostra che i cittadini hanno compreso che l’Amministrazione ha semplicemente dovuto avviare un procedimento previsto dalla legge. Precisiamo, poi, che la somma di entrata prevista in bilancio per il 2019 è di circa 800 mila euro ed è relativa pure alla rassegnazione delle cappelle e dei monumenti funerari dismessi. Ad oggi, malgrado il termine per il pagamento in misura ridotta sia fissato al 31 dicembre 2019, sul capitolo insistono circa 100 mila euro e molte somme non sono, probabilmente, ancora state contabilizzate. In ogni caso, le azioni amministrative e tutti gli interventi attuati sin dal nostro insediamento, così come quelli che sono in programma, confermano l’attenzione per una struttura che consideriamo 'sacra' e che per anni, almeno sino ad un primo intervento di ristrutturazione attuato dalla precedente amministrazione, - concludono - è stata invece totalmente abbandonata”.