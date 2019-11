Siracusa, contenitori di abiti usati: intensificato lo svuotamento e maggiori controlli

Stiamo lavorando per rendere il servizio ancor più efficiente, anche in considerazione del fatto che la raccolta di abiti e indumenti usati attraverso gli appositi raccoglitori rappresenta una voce importante della differenziata in città”.

Così’l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri, sui 118 contenitori posizionati in tutti i quartieri.

“Il problema – spiega l’assessore – è che spesso vengono utilizzati come pattumiere".

Il servizio, da gennaio a ottobre, ha raggiunto lo 0,62% della raccolta differenziata per un totale di 327.160 chili di indumenti usati. Nei primi 25 giorni di novembre, si è raggiunto un totale di 3.500 chili in quelli posizionati nei quartieri Neapolis, Ortigia e Santa Lucia; a Belvedere e Cassibile, nello stesso periodo, i chili raccolti sono stati 1.950. I restanti quartieri della città hanno prodotto oltre 6.000 chili.

“L'azienda - conclude - ha intensificato lo svuotamento dei cassoni, e noi metteremo in atto maggiori controlli per indurre tutti ad utilizzarli in maniera corretta”.