Canicattini Bagni, Festa dell'albero: due eventi in programma per sabato

Sono state messe a dimora piantine di Bosso e piante ornamentali in Piazza Borsellino, Villa comunale, e nello spazio a verde della materna San Nicola, lo scorso 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Le iniziativa, legate all'evento, però, non sono finite. Per sabato è stata organizzata una giornata dedicata ai bambini dalle 15:30 nella sala della Protezione Civile in Piazza Caduti di Nassiriya.

E poi, alle 17.30, appuntamento a Palazzo Messina Carpinteri in via XX Settembre 36, sede della Biblioteca comunale, con la cerimonia “Un albero per ogni nuovo nato”, per la consegna di semi di essenze autoctone iblee ad ogni bambino nato nel Comune di Canicattini Bagni durante l’anno.

Entrambi gli eventi sono a cura della locale sezione dell’Ente Fauna Siciliana, con il patrocinio del Comune