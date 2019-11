Siracusa, stamattina la Conferenza regionale dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana

Si è riunita questa mattina, nella sede dell'Asp di Siracusa, la Conferenza regionale dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, con l'obiettivo di programmare il piano triennale di lavoro e rilanciare l’impegno negli obiettivi comuni dei CCA di maggiore rilievo per i cittadini utenti.

La Conferenza ha convenuto che ciascun CCA attenzioni nelle province di riferimento la gestione delle liste di attesa, per gli accertamenti specialistici, strumentali e di laboratorio. Avviato anche l’impegno a non trascurare la necessità che i CCA pongano l’accento sulla problematica relativa alla lotta alle infezioni ospedaliere ed alla prevenzione sanitaria e correlata educazione sanitaria. Recente la divulgazione di statistiche nazionali sui detti argomenti: per le infezioni ospedaliere (quelle generate in ospedale) dicono di circa 10.000 morti l’anno in Italia (su 33.000 totali registrati nei 27 Paesi dell’U.E.) e contestualmente si registra un alto tasso di antibiotico resistenza per uso scorretto dei farmaci antibiotici. Nella prevenzione sanitaria è necessario rassicurare sulle vaccinazioni e promuovere la partecipazione ai programmi di screening (tumore al seno, alla cervice uterina, al colon retto, ecc.). Solo l’incremento di programmi di educazione sanitaria al cittadino può determinare maggiore consapevolezza dei rischi ed attenzione alle precauzioni da assumere. Nella battaglia per i tre obiettivi lo stimolo continuo ed il supporto alle Aziende sanitarie da parte dei CCA ha trovato concordi tutti i presidenti che hanno individuato nei Gruppi di Lavoro Tematici, costituiti con l’occasione nell’organizzazione interna della Conferenza, il debito sostegno tecnico nell’azione “sul campo”.

Tra i presenti, il direttore dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra, Pierfrancesco Rizza, presidente della Conferenza regionale dei Comitati Consultivi e i rappresentanti dei CCA delle ASP di Siracusa, Messina, Catania, Ragusa, Caltanissetta ed Enna e delle Aziende Ospedaliere Papardo di Messina, Cannizzaro, Policlinico e Garibaldi di Catania.