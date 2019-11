Canicattini Bagni, da lunedì mensa nei plessi “Garibaldi”, “Mazzini” e San Nicola”

Partirà lunedì 2 Dicembre 2019 il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia di Canicattini Bagni per l’anno scolastico 2019-2020, nei tre plessi “Garibaldi”, “Mazzini” e San Nicola”.

La gara d'appalto è stata aggiudicata dalla Mega Alimentari di Canicattini Bagni.

Pertanto, i genitori che hanno fatto domanda per avere il servizio per i loro bambini possono effettuare l’acquisto dei buoni mensa con il relativo versamento sul conto corrente postale n. 11563962 intestato al Comune di Canicattini Bagni, in base alla fascia Isee di appartenenza, consegnando la ricevuta all’Ufficio Pubblica Istruzione di via XX Settembre 36, sede della Biblioteca comunale, che provvederà a rilasciare i buoni da consegnare la mattina nelle rispettive classi dei bambini.