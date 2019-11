Rosolini, investita mentre attraversa la strada: muore una donna di 79 anni, ferito un uomo

Non ce l'ha fatta, e ha perso la vita in ospedale, al Maggiore di Modica, la donna anziana coinvolta ieri in un incidente stradale. Si tratta di Giovanna Gerratana, 79 anni, falciata da un'auto mentre attraversava la strada insieme al cognato, rimasto ferito.

A bordo dell'auto un uomo, il quale pare non si sarebbe accorto dell'attraversamento dei due

A soccorrere la donna il 118, sul posto anche i carabinieri. Da ricostruire l'esatta dinamica