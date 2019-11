Serie D, l'Eurialo Siracusa riceve la Liberamente

L’avversario è di quelli non irresistibili. I tre punti, almeno sulla carta, sembrano alla portata delle verdeblù. Turno casalingo da sfruttare domani sera per l’Eurialo Siracusa, impegnata alle 19,30 al PalaCorso contro la Liberamente Acicatena per la terza giornata del campionato di pallavolo di serie D femminile girone C. Dopo il successo al tie-break sul campo della Teams Volley Catania, che aveva fatto seguito a quello in rimonta del primo turno sull’Avola, le ragazze di Daniela Cianflone e Francesco Italia, puntano alla vittoria piena per restare tra le prime della classe. La compagine etnea ha conquistato i suoi primi punti in campionato sabato scorso, vincendo in trasferta al tie-break ma non sembra un avversario irresistibile. Conterà comunque l’approccio al match delle aretusee, che dovranno essere brave a giocare con attenzione e concentrazione sin dall’inizio per non lasciare nulla alle catanesi. Sarà dunque importante l’aspetto tecnico-tattico, ma più ancora lo spirito e la voglia con cui sarà affrontata una partita che non può e non deve essere sottovalutata. L’Eurialo non può lasciarsi sfuggire i tre punti e dovrà essere in grado di facilitarsi il compito sin dalle battute iniziali.

Intanto in settimana la squadra under 16 ha superato in casa il Carlentini con il punteggio di 3-1. Buona la prestazione delle giocatrici guidate da Salvo Drago, che hanno giocato su ritmi elevati, dimostrando importanti progressi tecnici.