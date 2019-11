Buccheri, Antonino Listo al Comando della Polizia Municipale

E' Antonino Listo, nella qualità di responsabile della Polizia municipale, a guidare il Comando di Buccheri

Il comandante è stato condiviso, con l’istituto della convenzione, con il Comune di Solarino, nel quale svolge anche la mansione di capo servizio Amministrativo, Contenzioso e Ricorsi.

“Un nuovo corso per il Comando di Polizia Municipale - commenta il sindaco Alessandro Caiazzo - che rischiava non poche difficoltà dopo il pensionamento del comandante Trigili e degli Ispettori Ingannè e Gissara. Ripongo piena fiducia nei nuovi professionisti che hanno già dimostrato, in poco tempo, di saper bene interpretare le esigenze e le caratteristiche del territorio comunale e degli stessi cittadini. Ringrazio infine i colleghi sindaci Parlato, Bonfanti e Scorpo che hanno autorizzato la convenzione, permettendo così di garantire l’operatività del Comando”.