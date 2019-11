L'Ortigia domani in vasca contro il Brescia

Una sfida importante quella che aspetta l'Ortigia per domani, in vasca alle 15 alla Paolo Caldarella, contro il Brescia.

L'Ortigia proverà a difendere il secondo posto solitario in classifica dall'assalto del Brescia, quarta a tre punti di distacco dagli aretusei e a uno dalla Sport Management che domani sarà impegnata contro la corazzata Recco. La squadra di Piccardo si gode questo momento ed è pronta a lottare fino alla fine, sperando nel tutto esaurito in tribuna e nel sostegno dei propri tifosi.