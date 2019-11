Siracusa, un Seabin per combattere l'emergenza plastica in mare: avviata raccolta fondi

Installare un Seabin all’interno del Porto Piccolo di Siracusa presso il “Circolo della Vela Lakkios” (Riva Nazario Sauro - Ortigia) per combattere l'emergenza plastica in mare.

Il club, infatti, si è offerto a contribuire alla causa alimentando il Seabin H 24.

Per tale motivo è stata avviata una raccolta fondi per acquistare un Seabin, una rivoluzionaria tecnologia di pulizia degli oceani che è essenzialmente un bidone della spazzatura galleggiante che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per "catturare" tutti i rifiuti galleggianti sull'acqua.