Siracusa, "Lettura itinerante nei luoghi di Vittorini": 15 tappe per conoscere lo scrittore

Saranno letti alcuni brani in giro per Ortigia, per far conoscere l'eredità lasciata dallo scrittore Elio Vittorini. L'iniziativa, fissata per lunedì 2 dicembre dalle ore 17 alle ore 19, è organizzata dall'Istituto "L. Einaudi" di Siracusa, in collaborazione con il comune di Siracusa, e si intitola "Lettura itinerante nei luoghi di Vittorini".

Quindici le tappe in programma nel percorso, in ciascuna è stata posizionata una maiolica, realizzata dall’artista siracusana Renata Emmolo, che riporta, oltre alle informazioni del progetto, anche l’immagine dello scrittore e un QR code, attraverso la cui lettura è possibile avere informazioni relative al luogo, alla vita e alle opere dello scrittore siracusano.

Saranno inoltre mostrati gli itinerari virtuali, realizzati con l’applicazione google map, sui luoghi di Vittorini e sulle biblioteche (pubbliche e private) presenti a Siracusa. Negli itinerari di google map è possibile avere ulteriori informazioni su Elio Vittorini e sulle caratteristiche delle biblioteche con posizioni ed orari di apertura.

Per partecipare alla lettura itinerante l'appuntamento è alle ore 17 al largo XXV luglio (tempio di Apollo).