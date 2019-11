Siracusa, cumuli di immondizia all'interno del parcheggio di via Von Platen: tornano in azione gli sporcaccioni

E' già stato ripulito più di una volta, ma evidentemente è uno dei luoghi preferiti degli "sporcaccioni" che abbandonano immondizia e rifiuti ingombranti per strada. Si tratta del parcheggio per autobus turistici e camper di via Von Platen.

A denunciare la situazione è l'ex consigliere comunale, Francesco Burgio, che ieri mattina ha documentato con delle foto quello che ha trovato: materassi vecchi, pezzi di mobilio, vecchie sedie da ufficio. Insomma di tutto di più.

"E' una situazione inaccettabile - commenta Burgio - che di certo non è un bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella nostra città. Bisogna trovare una soluzione che consenta di identificare e sanzionare i responsabili, he non fanno un bel servizio a Siracusa".