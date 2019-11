Siracusa, nuova bretella tra viale Santa Panagia e viale Scala Greca: Buonomo chiede di accelerare i tempi

Accelerare i tempi per il completamento della nuova e futura bretella di collegamento tra Viale Santa Panagia e Viale Scala Greca, a Siracusa.

Questo quanto l'ex consigliere comunale, Michele Buonomo chiede all'amministrazione comunale.

L'accordo sottoscritto tra l'amministrazione comunale e Lidl prevede la costruzione ex novo del tratto stradale tra viale Santa Panagia fino a giungere all'intersezione con viale Scala Greca e la realizzazione di sottoservizi come gli impianti fognario, idrico ed elettrico.

Il consigliere chiede di accelerare i tempi al fine di snellire e rendere più fluida la viabilità tra la nuova bretella e le parallele via Augusta e viale Teracati.

"Quando la nuova arteria sarà finalmente completata - conclude Buonomo - sarebbe interessante ipotizzare nuove soluzioni di viabilità che portino alla percorribilità di via Necropoli Grotticelle e un tratto di Via Augusta in un'unica direzione, attenuando la congestione del traffico".