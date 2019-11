Sortino, stabilizzati i 46 precari in servizio al Comune

Assunti a tempo indeterminato e parziale i 46 precari in servizio al Comune di Sortino. Oggi la firma sui contratti di lavoro per i dipendenti che aspettavano questo momento da anni e che prestano servizio per 24 ore settimanali. Si tratta della stabilizzazione di 3 posti di categoria B1 (operatrice asili nido) e i restanti 43 di categoria C1 (istruttore amministrativo, tecnico, contabile, di vigilanza, istruttori di asilo nido ed educatori socio assistenziali) che concludono una lunga procedura selettiva iniziata con la pubblicazione del bando all'inizio dell'anno.

“Abbiamo avviato la ricognizione, poi la procedura di reclutamento - dice il sindaco Vincenzo Parlato - e lo scorso marzo avevamo deliberato il fabbisogno di personale relativo al triennio e definito l'inquadramento giuridico ed economico. Oggi è, quindi, una bella giornata”.