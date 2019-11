Siracusa, ex Provincia: il commissario incontra i sindacati

Si è tenuto questa mattina un incontro tra il Commissario Straordinario del Libero Consorzio, Carmela Floreno, con le varie sigle sindacali e i capi settore dell’Ente per informarli in ordine all’erogazione degli stipendi di novembre e dicembre e della tredicesima mensilità.

Il tentativo è quello di tentare di sbloccare le somme dei mutui che sono già in cassa, e che ammontano a circa tre milioni di euro.