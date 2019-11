Siracusa, bandito concorso pubblico per 53 dirigenti medici

Scadranno il 22 dicembre i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Asp di Siracusa per la copertura di 53 posti di dirigente medico delle aree chirurgica, medica e medica diagnostica. Il bando è stato pubblicato nella GURI del 22 novembre 2019.

Il concorso per 53 posti è destinato a 2 dirigenti medici di Ortopedia e Traumatologia, 3 di Urologia, 4 di Chirurgia generale, 15 di Psichiatria, 2 di Neuropsichiatria infantile, 3 di Oncologia, 1 di Malattie infettive, 1 di Nefrologia, 2 di Anatomia patologica, 3 di patologia clinica, 2 di medicina trasfusionale, 13 di Anestesia e Rianimazione, 2 di Cure Palliative.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso, le modalità di espletamento e il bando integrale assieme al fac-simile di domanda si possono repreire nel sito internet dell'Asp.