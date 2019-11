Siracusa, protocollo d'intesa tra Consorzio Archimede e Istituto Confucio: 1° corso di lingua cinese

Si arricchisce l’offerta formativa universitaria a Siracusa. Attraverso la stipula di protocollo di intesa tra il Consorzio Universitario Archimede e l’Istituto Confucio, afferente l’Università Kore di Enna per l’istituzione di una sede di rappresentanza nel capoluogo aretuseo.

La prima attività in programma sarà l’avvio di uno o più corsi di lingua cinese, mirati al conseguimento delle certificazioni internazionali, con inizio previsto nel mese di Febbraio 2020.

Lo staff è composto da docenti locali, laureati in lingua e cultura cinese, e docenti cinesi specializzati nell’insegnamento della lingua cinese agli stranieri attraverso percorsi formativi condotti in Cina e in sede.

"È una grande opportunità per la città di Siracusa - dichiara il presidente del Consorzio, Silvano La Rosa - avere la possibilità di poter ospitare dei corsi di lingua cinese attraverso la collaborazione tra il Consorzio Universitario Archimede e l’Istituto Confucio".