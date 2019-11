Siracusa, disabili: Mangiafico "L'amministrazione comunale si attivi per il P.e.b.a."

Sul'eliminazione delle barriere architettoniche a Siracusa qualcosa è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare. Così la pensa Michele Mangiafico, ex consigliere comunale, che, in occasione della sua partecipazione all’Assemblea Annuale dell’Unione Italiana Ciechi. ha sollecitato come primo intervento l’adozione da parte del Comune del P.e.b.a.

“L’impegno del Consiglio comunale sulla questione c’è stato - si legge nella sua nota - basti pensare ai 30mila euro contemplati al capitolo 27583.2 del bilancio di previsione ottenuti grazie all’impegno del consigliere Sergio Bonafede, ma soprattutto all’ampia condivisione da parte del civico consesso dell’iniziativa. Dopo tre mesi - dichiara Mangiafico - nonostante ci siano le risorse economiche, nessun procedimento amministrativo è stato attivato al fine di redigere un piano che consenta il pieno raggiungimento degli obbiettivi indicati dal legislatore. All’ufficio ragioneria – afferma Mangiafico - non esiste alcun impegno di spesa ad un mese dalla chiusura dell’esercizio e con la probabilità che queste risorse vadano in avanzo di amministrazione”.

Tra le iniziative da portare all'attenzione dell’assessorato alle Politiche Sociali, Mangiafico propone l'istituzione del “disability manager”, nell’ottica di difendere i diritti delle persone con disabilità. Al contempo l'ex consigliere comunale sottopone al sindaco Italia azioni concrete a favore dei disabili come il servizio di trasporto per i non vedenti e il servizio di interpretariato per i non udenti.

Infine ripropone per il prossimo 21 febbraio 2020 – giornata internazionale del Braille – l’idea di una “cena al buio”.