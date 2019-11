Sortino, stabilizzati 46 lavoratori del Comune: è arrivata la firma del contratto

E' arrivata questa mattina la firma dei contratti di stabilizzazione per 46 lavoratori del Comune di Sortino.

"Una stabilizzazione attesa da anni e finalmente arrivata grazie all’impegno dell’Amministrazione e dello stesso sindacato che non ha mai smesso di sostenere i lavoratori precari" - commentano il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, e il segretario generale della Cisl FP territoriale, Daniele Passanisi.

“Anni di attesa e questa mattina la stabilizzazione – hanno aggiunto Sanzaro e Passanisi – Questi lavoratori non hanno mai smesso di crederci e si sono dedicati con impegno costante alle mansioni ricoperte. Dobbiamo naturalmente ringraziare l’Amministrazione e il sindaco Parlato per essere riusciti ad arrivare a questo. È un investimento sicuramente importante per un Comune e la conferma che gli enti locali possono ancora essere in grado di dare garanzie occupazionali.

Lo abbiamo recentemente ribadito nel corso di un convegno dedicato proprio alla crisi degli enti pubblici – hanno detto i due segretari – e continuiamo a sostenere che salvare i municipi significa garantire servizi ai cittadini e, quindi, una qualità della vita appropriata.

L’esperienza di Sortino – hanno concluso Paolo Sanzaro e Daniele Passanisi – rappresenta un esempio da emulare e che altre amministrazioni devono prendere ad esempio. Il dialogo, la condivisione di percorsi virtuosi portano soltanto occasioni di crescita per l’intera comunità.”