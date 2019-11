Canicattini Bagni, in distribuzione i buoni libri per la scuola secondaria di primo grado

Sono in fase di distribuzione i buoni libri per l’anno scolastico 2019-2020 dell’importo di euro 61,97 per le 1° classi e di euro 41,32 per le classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado,

Quest'ultimi è possibile ritirarli negli orari di apertura, preso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Canicattini Bagni in via XX Settembre 36, sede della Biblioteca comunale (tel. 0931946573).