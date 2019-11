Siracusa, rinnovo loculi cimiteriali: Vinci-Sorbello "Scaduto anche il secondo termine, scarse adesioni"

E' scaduto la settimana scorsa il secondo termine fissato dall’avviso pubblico dell’Amministrazione in merito al rinnovo della concessioni dei loculi al cimitero.

"Sembra che le adesioni siano state scarse, nonostante la delibera di giunta municipale risalga al 23 aprile scorso e si parla quindi ora di un’ulteriore proroga, anche informale" - annunciano Cetty Vinci e Salvo Sorbello.

"Ci chiediamo anche quali effetti ci saranno per il bilancio di previsione del Comune, proposto dall’Amministrazione ed approvato, che prevede per l’anno in corso entrate per ben 800mila euro, mentre per il prossimo anno addirittura quasi 1milione e 900mila euro. Quanti di questi soldi sono stati incassati? Sulla base di quali stime è stata fondata la previsione di importi così consistenti nel bilancio?" - chiedono i due. Inoltre, nel caso in cui si dovesse andare ad una massiccia estumulazione delle salme, i due lanciano un allarme igienico-sanitario