Reclutavano persone sui social per costruire un "partito" italiano filonazista, perquisizioni della Digos a Siracusa e provincia

Stavano lavorando alla costruzione di un movimento d’ispirazione apertamente filonazista, xenofoba ed antisemita chiamato "Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori".

E' quanto emerso dalle indagini partite due anni fa dalla Digos di Enna che hanno portato oggi a perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettanti estremisti di destra.

Anche il territorio di Siracusa e provincia è stato coinvolto nell'operazione e proprio in queste ore sono in corso tutta una serie di perquisizioni fuori e dentro il capoluogo aretuseo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, gli accusati avrebbero anche fatto riferimento ad una disponibilità di armi ed esplosivi e avevano condotto attività di reclutamento attraverso i propri account social.

L’inchiesta è coadiuvata dagli omologhi uffici di Milano, Monza Brianza, Bergamo, Cremona, Genova, Imperia, Livorno, Messina, Torino, Cuneo, Padova, Verona, Vicenza e Nuoro.

Sono 19 i decreti di perquisizione domiciliare, nell’ambito dell’operazione "Ombre Nere", sono stati emessi dalla Procura Distrettuale di Caltanissetta d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.