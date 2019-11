Siracusa, rapporto sostenibilità polo industriale: Bivona "rinsaldiamo il dialogo e il confronto col territorio"

“Esprimiamo soddisfazione per la partecipazione e l’attenzione dedicata al rapporto di sostenibilità presentato lo scorso venerdì alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci, di cui abbiamo apprezzato l’apertura al dialogo e al confronto costruttivo sulle tematiche e le criticità che riguardano il futuro della nostra industria”. Così il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, ad una settimana dalla presentazione del rapporto di sostenibilità ambientale 2018 che aggrega i dati economici, ambientali e sociali delle dieci maggiori aziende del polo industriale siracusano.

“L’apertura che abbiamo colto è un segnale importante e ci aspettiamo che nel giro di pochi giorni si possa iniziare a condividere un percorso responsabile e inclusivo”.

“Ci aspettiamo – continua Bivona - che anche dalla società civile, dagli stakeholder e dalle amministrazioni locali ci giungano molte domande, commenti, osservazioni sul rapporto. Già qualche associazione, come i Verdi di Siracusa, hanno fatto alcune osservazioni sulla stampa e sui social".

Un confronto diretto è stato organizzato per il 10 dicembre alle 11,00 nella sede di Confindustria Siracusa