Siracusa, Giornata Mondiale lotta Aids: proiezione di "120 battiti al minuto" alla sala Arci

Film e dibattito, domani, alla sala Arci, in piazza Santa Lucia, alle 17.30, in vista della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS le associazioni.

Sarà, infatti, proiettato il pluripremiato film di Robin Campillo "120 battiti al minuto".

L'iniziativa è organizzata da Arcigay Siracusa, Stonewall Siracusa, Arci Siracusa, Unione Degli Studenti Siracusa, Rete Degli Studenti Medi Siracusa e Centro Antiviolenza Ipazia.

"Secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale alla Salute nella nostra isola, nel 2017 si sono registrate 278 nuove infezioni da Hiv a fronte dei 187 del 2012. Un dato raddoppiato ed allarmante" - ha detto Alessandro Bottaro, presidente Stonewall.

"Dobbiamo porci l'obiettivo in quanto associazioni di porre fine alla sofferenza emotiva frutto di ignoranza e pregiudizio verso le persone sieropositive. Si vuole ancora una volta evidenziare l’importanza fondamentale della conoscenza del proprio status sierologico cioè di sottoporsi al test." - commenta Armando Caravini, presidente Arcigay Siracusa