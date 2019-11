Messa in sicurezza e diserbo strade provinciali, al lavoro Siracusa risorse

Operazioni di messa in sicurezza e diserbo delle strade provinciali. Questa l'attività di Siracusa Risorse, ancora più intensa dopo il maltempo dei giorni scorsi. Gli interventi di messa in sicurezza hanno riguardato la provinciale N. 90 (Palazzolo-Falabia-Castelluccio) e la S.P.39 (Traversa Buscemi lato sud).

In questi giorni il diserbo è stato completato sulle provinciali N. 5 (Buccheri-San Giovanni), N. 56 (Bimmisca-Agliastro con diramazione Maccari-San Lorenzo-Luparello-Passo Corrado), N. 29 (Sortino-Ficazzi), Svincolo di Belvedere (Siracusa-Catania), svincolo Siracusa-Floridia-Solarino, svincolo Siracusa in direzione Cassibile.

Completato anche lo sfalcio presso l’istituto Majorana di Avola.