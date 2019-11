Siracusa, domani l'inaugurazione della mostra “Andersen, Scienza da leggere” nella Biblioteca del quartiere Belvedere

Cominciano domani, con la mostra “Andersen, Scienza da leggere”, inaugurata alle 12, nella Biblioteca del quartiere Belvedere, le attività promosse dal Comune per il progetto “La Biblioteca dei Borghi”, finanziato dal Mibac per l'avviso Cultura Futuro Urbano.

L'iniziativa è in collaborazione con il XII Istituto Comprensivo.

Per il sindaco Francesco Italia “Questa nuova iniziativa culturale riafferma il ruolo centrale che la cultura riveste per Siracusa”.